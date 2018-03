© AFP (Archiv)

"Lëtzebuerg dierf sech als ee vun de Gewënner vum Brexit ugesinn", dat sot e Méindeg de Finanzminister Pierre Gramegna am Kader vu sengem Bilan fir 2017. Och wann een de Betriber aus Groussbritannien net de rouden Teppech ausgeluecht hätt an net wéi d’Geieren iwwer London gekreest hätt, wier et awer gelongen, eng ganz Rei vun Entreprisen op Lëtzebuerg ze kréien. D’Zukunft tëscht der EU a Groussbritannien erkläert de Finanzminister Gramegna esou:





Extrait Pierre Gramegna



London géif gäre virufueren, wéi et elo grad ass. "Mir sinn zwar net méi an der Unioun, mä eis finanziell Servicer kënnen nach ëmmer esou weider vermaart ginn, wéi wa mir an der Unioun wieren". Ma domadder wiere Frankräich a Lëtzebuerg awer net averstanen. Aktuell, esou de Minister, gëtt et um Plang vun de Finanzen tëscht Groussbritannien an dem Festland eng Autobunn an déi heescht "Memberschaft an der europäescher Unioun an Zougang zum Europäesche Bannemaart". Déi Autobunn verschwënnt awer an elo ass d'Fro, ob een do iwwerhaapt nach eng Bréck wëll hunn oder ob een eng Passerelle wëllt, esou de Pierre Gramegna.

D’EU-Memberlänner an d’EU-Kommissioun géife soen, vun dem Dag un, wou Groussbritannien net méi Member vun der EU ass, géife keng Finanzservicer méi vum selwen erakommen, esou nach de Pierre Gramegna.