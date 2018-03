Internat.: Am meeschte gelies

Panzer an aner militäresch Equipementer sollen deemno an Zukunft méi liicht kënnen tëscht eenzelen EU-Staaten transportéiert ginn.



D'EU-Transportkommissärin Violeta Bulc an d'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini presentéieren des Initiative um Mëttwoch de Mëtteg zu Bréissel.