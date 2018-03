Dës Kommissioun soll d’Realisatioun vun de franséischen Klima- Ëmwelt- an Energie-Ziler virundreiwen, déi den Ëmweltminister Nicolas Hulot am Juli zejoert presentéiert hat.

16 Leit sinn an deem Comité vertrueden, dorënner virun allem Leit aus der Privatwirtschaft, awer och héich Beamten.

De Claude Turmes, wéi gesot, eenzegen Auslänner an deem Comité huet sech erfreet gewisen, dass hien mat derbäi ka sinn, an wëll dem franséische Staat mat Reflexiounen aus enger europäescher Vue ënnert d’Äerm gräifen:

« Je suis heureux de pouvoir m’engager au sein du comité et avec Nicolas Hulot pour mettre en mouvement l’ensemble de la société française pour la transition écologique et solidaire. En tant que député européen, je compte apporter une perspective européenne aux réflexions du gouvernement afin d’identifier et lever les verrous existants et collectivement en saisir toutes les opportunités à l’échelle française et européenne. Réduire la consommation d’énergie et développer massivement les énergies renouvelables permettra non seulement de réaliser l’objectif de la neutralité carbone jusqu’à 2050 mais aussi de diminuer la part du nucléaire dans le mix électrique de la France. L’industrie de demain sera verte, il faut donc dès aujourd'hui effectuer les changements nécessaires des comportements & processus industriels. Cela constitue une opportunité fantastique pour y créer de l'emploi et de la richesse. »

D'Membere vun der Commissioun AcTE :





Mme Laurence PARISOT, Vice-Présidente de l’IFOP

M. Olivier HERSENT, PDG de Actility

M. Pierre-André de CHALENDAR, Président-directeur général de Saint-Gobain

M. Emmanuel NORMANT, Directeur du développement Durable de Saint Gobain

Mme Marion GUILLOU, ancienne directrice générale de l’INRA et Présidente d’Agrenium

M. Thierry DEAU, Directeur Général de Meridiam

M. Julien TOUATI, Corporate Development Director chez Meridiam.

Mme Natacha VALLA, Économiste BEI

M. Alain GRANDJEAN, Économiste

Mme Laetitia VASSEUR, Co-fondatrice de HOP (Halte à l’obsolescence programmée)

M. Claude TURMES, Député Européen

Mme Claire BERNARD

Mme Elisabeth PASTORE REISS, Newmanity

Mme Florence GILBERT, Directrice générale de Wimoov

M. Mathieu ALEPETITE, chargé de mission de Wimoov

M. Jean-Laurent BONNAFÉ, Directeur-Général de BNP