Dat fuerdert den EU-Sécherheetskommissär Julian King. Wat den Ament investéiert gëtt, géif a kenger Relatioun mat der Menace stoen, där mir ausgesat sinn, sou de Kommissär an engem Interview mam Focus. Dowéinst misst d'Cybersécherheet am nächsten EU-Budget vun 2021 un eng Prioritéit hunn.D'EU Staaten sinn ëmmer méi Cyberattacken ausgesat. All Dag géifen an der Moyenne 4.000 Trojaner-Attacke registréiert ginn, sou den Julian King. Am Verglach mam Schued den doduerch entsteet, wieren dem EU-Kommissär no Investissementer ëm déi 400 Milliarden Euro d'Joer realistesch. Weider sot de Kommissär, deen zoustänneg ass fir d'Sécherheet an der EU, dass an Zukunft déi juristesch Poursuitten am Fall vun enger Cyberattack méi einfach ginn. Nach dëse Mount soll e Konzept ausgeschafft ginn, bei dem et ëm den Accès zu elektronesche Beweiser geet. Dat wier ee vun de groussen Obstakelen bei der Poursuite vu Cyberkriminalitéit. Dem Julian King no ass ee vun de grousse Problemer den, dass d'Beweiser dacks ënnert d'Juridiktioun vun engem anere Land falen. Dat géif et den Ament extrem schwiereg maachen, fir e séieren Accès zu dësen Donnéeën ze kréien, sou nach den EU-Sécherheetskommissär am Interview mam Focus.