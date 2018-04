Dass Europa net vu Steieren op Stol an Alumnium betraff wäert sinn, huet am Ufank gutt geklongen, bis ee mierkt, dass d’Ausnahm just bis Enn Abrëll gëllt.

© AFP

Steieren op Stol an Aluminium / Reportage Bill Wirtz



Bis den 1. Mee wëll den Donald Trump, dass d’EU dat wat hien "Handelbarrièren" nennt, kläert. De Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet dozou scho gesot, dass hien dës Deadline fir net realistesch hält, well ze vill ze diskutéiere wier.

D’Europadeputéiert Viviane Reding seet, dass den amerikanesche President onberechenbar ass. Vun enger Sekonn op déi aner kann e seng Meenung änneren an nees aus enger Laun eraus eppes aneschters maachen, sou d'Europadeputéiert.D’Viviane Reding sëtzt an der Europaparlaments-Kommissioun fir internationalen Handel a war viru kuerzem zu Washington, fir mat Membere vum Senat ze schwätzen. Et géing zu Washington nach e puer responsabel Elementer ginn, och wa se rar sinn a se net ëmmer gehéiert gi vum President, sou d'Viviane Reding.Dass eng temporär Paus gemaach géif ginn, hätt vill mat de Besoine vun amerikaneschen Entreprisen ze dinn, déi op europäesch Produkter ugewise wieren.De Problem vum internationale Stolmarché, doriwwer beschwéiere sech och d’Produzenten, ass besonnesch, dass um chinesesche Maart iwwerproduzéiert gëtt. D’Viviane Reding seet, dass dat awer net den Amerikaner hiren Haaptproblem ass. Et wär vill méi, dass hir Stolindustrien aus dem leschte Lach päifen. Déi wären net renovéiert ginn, net ugepasst ginn an et wär och keng Recherche gemaach ginn, fir an nei Beräicher ze investéieren, sou d'Europadeputéiert.Et schéngt wéi wann d’Europäesch Unioun, doduerch dass den Donald Trump esou schlecht anzeschätzen ass, nach un hirer handelspolitescher Taktik feile muss.