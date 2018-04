© AFP Archivbild

Op de Stroossen an der Europäescher Unioun sinn d'lescht Joer 25.300 Mënschen déidlech verongléckt, dat sinn der 300 manner wéi 2016. Dat geet aus den aktuellen Zuelen ervir, déi d'EU-Kommissioun en Dënschdeg presentéiert huet. Zanter 2010 wier d'Zuel vu Verkéiersdoudegen all Joer an der EU ëm 20 Prozent zeréckgaang.



Och wann d'Zuelen an déi richteg Direktioun ginn, wier d'Zil, bis 2020 d'Halschent vun Doudegen am Verglach mat 2010 ze hunn, nëmme schwéier z'erreechen. Mat engem Duerchschnëtt vun 49 Verkéiersdoudege pro enger Millioun Awunner, wieren déi europäesch Stroossen weiderhin déi sécherst weltwäit.



Déi geféierlechst Stroosse ginn et a Rumänien a Bulgarien, wou all Joer 98, respektiv 96 Mënsche pro enger Millioun Awunner bei Verkéiersaccidenter stierwen. Am mannsten Doudeger goufen a Schweden gezielt (25 pro enger Millioun Awunner), Groussbritannien (27) an Holland (31).

135.000 Mënsche sinn 2017 bei Accidenter an der EU seriö blesséiert ginn, e Groussdeel dovu Foussgänger, Cyclisten a Motocyclisten. D'sozioökonomesch Onkäschten duerch esou Accidenter chiffréiere sech op ronn 120 Milliarden Euro d'Joer.