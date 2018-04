Der Kommissioun zu Bréissel no, missten d'Prestatioune fir de Chômage an deem Land ausbezuelt ginn, wou de Chômeur fir d'lescht geschafft huet.

D'Prestatioune fir de Chômage ginn den Ament an deem Land ausbezuelt, wou de Chômeur säi Wunnsëtz huet.

Dat ass esou an engem europäesche Reglement virgesinn. Wann et der EU Kommissioun no geet, soll dat sech awer änneren: An Zukunft soll de Chômage do ausbezuelt ginn, wou déi betraffe Persoun fir d'lescht, während op d'mannst engem Joer, geschafft huet. Eng Regelung mat där Lëtzebuerg net averstane ka sinn, wéi den Aarbechtsminister an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Députéierte Gast Gibéryen explizéiert.

Déi nei Reegelung hätt als Konsequenz, datt Lëtzebuerg och fir déi Leit, déi net am Grand-Duché wunnen, mä awer während 12 Méint hei geschafft hunn, de Chômage misst bezuelen.

D'Regierung kann déi Propositioun vun der Kommissioun net matdroen, ënnersträicht den Aarbechtsminister Nicolas Schmit an argumentéiert, datt dee Memberstat, deen de Chômage ausbezilt och soll a muss kënne kontrolléieren ob de Chômeur sengen Obligatiounen nokënnt. Dat heescht, datt déi Persoun beweise muss, datt se aktiv no enger Aarbecht sicht, d'Rendez-vouse mam Aarbechtsamt anhält a bei de Formatioune vun der ADEM matmécht.

Deen Ament géif dat anengems bedeiten, datt de Frontalier, fir de Chômage virun ze kréien, eng nei Aarbecht am Grand-Duché misst sichen an unhuelen, och wann hien dat net wéilt. De Prinzip vun der "libre circulation" wier deen Ament kee Recht méi, mä quasi eng Obligatioun an dat wier net am Geescht vun den europäeschen Traitéen.

Lëtzebuerg hätt d'EU-Kommissioun permanent op déi verschidde Problemer a Froen opmierksam gemaach, allerdéngs wier dobäi net all ze vill eraus komm.

Den Nicolas Schmit präziséiert, datt d'Lëtzebuerger Positioun och vun anere Memberstate gedeelt gëtt, notamment vun Däitschland, Holland, Éisträich, Dänemark a Malta. Zesumme géif een sech an de Verhandlungen dofir asetzen, datt de Chômage och an Zukunft vun deem Land bezuelt gëtt, wou de Chômeur wunnt.

A senger parlamentarescher Fro wollt de Gast Gibéryen och nach wëssen, wat dann d'Konsequenze wieren, wa Lëtzebuerg eleng de Chômage vun de Frontaliere misst bezuelen an ob dat zu enger Hausse vun der Solidaritéitssteier géif féieren, respektiv zu Verschlechterunge bei de Chômage Prestatiounen.

Op deem Punkt ass den Nicolas Schmit ganz däitlech: Och wann d'Repercussioune vun der neier Reegelung nach net komplett bekannt wieren, wier net virgesinn, datt d'Solidaritéitssteier géif an d'Luucht goen oder d'Prestatioune fir de Chômage sech géife verschlechteren.