Bis ewell kennt een et haaptsächlech aus den USA. Privatleit kënne méi séier hir Rechter akloen. Eng amerikanesch Kopie soll et awer net ginn.

"Mir hu wuel an der Europäescher Unioun déi beschte Consommateursreegelen op der ganzer Welt. Eis feelen awer d'Moyenen, fir se duerchzesetzen", mat deene Wierder gouf d'EU-Kommissärin fir Justiz a Verbraucherschutz Vera Jourova dës Woch schonn an engem Artikel an der Zeitung "Die Welt" zitéiert. Dat soll sech elo änneren.



Mat den neien europäesche Sammelkloe sollen d'Rechter vun de Consommateuren europawäit gestäerkt ginn, fir zesummen an net als eenzelen zum Beispill géint Autokonstrukteure virzegoen, déi bei den Ofgaswäerter bewosst fuddelen, respektiv Fluchkompanien, déi Dausende Flich annuléieren a firwat net Facebook, déi d'Daten vu Millioune Leit weidergereecht hunn.



Et soll net méi sou bëlleg sinn, fir Schmu ze dreiwen, fënnt d'Kommissärin. Aus dem Entworf vum Projet, dee virgestallt soll ginn, geet ervir, datt Bréissel eng Plaintenindustrie à l'américaine awer op alle Fall verhënnere wëll. An den USA kréie Privatplaignante bekanntlech zesummen dacks exorbitant Zommen zougesprach, déi awer virun allem an d'Täsch vun den Affekote fléissen. Fir dat z'evitéieren, solle "qualifizéiert Institutiounen", wéi Konsumenteschutzverbänn, d'Sammelkloen an der EU maache kënnen.



Bis ewell si Sammelkloen nëmmen a vereenzelte Memberlänner wéi der Belsch, Italien oder Frankräich méiglech. Ma de Succès hält sech, der ULC no awer a Grenzen. Tëscht 2014 an 2017 goufen am Hexagon grad mol 9 Sammelplainten deposéiert. D'Prozedur ass ze schwéierfälleg.

