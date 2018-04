D’LSAP-Europadeputéiert Mady Delvaux ass déi fréier Presidentin vum Aarbechtsgrupp “Robotik a kënschtlech Intelligenz” am Europäesche Parlament. Wéi d’Europäesch Unioun mat neien Technologien ëmgoë soll, ass hire Kärsujet zu Bréissel a Stroossbuerg. Mat hirem Engagement wéilt si een Zeeche setzen. Wouhi wëll ee goen?

D’Mady Delvaux ass der Meenung, dass d’Europäesch Kommissioun net wäit genuch geet a Saachen Reglementatioun. Dëse Mount kënnt just eng Rekommandatioun. D’Mady Delvaux kënnt op hirer Säit zur Konklusioun, dass dësen Challenge esou grouss ass, dass op der Säit vun der Ëmverdeelung muss geschafft ginn. Si wëll richteg stellen, dass weder si nach de Rapport vum Aarbechtsgrupp sech fir eng Robotersteier ausgeschwat hätt, an awer seet si, dass nei Steieren néideg sinn.



Robotersteier: De falsche Wee?



Fir de franséischen Economist Patrick Artus, dee viru kuerzem ee Buch mam Titel “Et si les salariés se révoltaient? – Pour un nouvel âge du capitalisme” verëffentlecht huet, war d’Industrialiséierung laang eng einfach Equatioun. Den Economist insistéiert drop dass kënschtlech Intelligenz an Robotik keng Aarbechtsplazen zerstéieren, mee dass se, an der aktueller Economie, Aarbechtsplazen vereinfachen. D’Besteierung vu Roboter wier deemno net dee richtege Wee, well verhënnert misst ginn, dass Innovatioun decouragéiert gëtt. An enger Zäit vu kënschtlecher Intelligenz wier et wichteg, mat kloren Daten ze schaffen, fir den Impakt vu Mesuren ofzeweien.