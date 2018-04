"Et gewënnt een de Krich a Syrien net mat Waffen an et gëtt keng Léisung géint Russland", dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

© afp

De Jean Asselborn iwwer de Krich a Syrien



Dës Ausso huet de Jean Asselborn e Méindeg beim Conseil vun den EU-Ausseministeren hei am Land gemaach. Et wier dramatesch, datt a Syrien zanter 7 Joer Krich ass, iwwer 400.000 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn a Millioune vu Leit am In- an am Ausland op der Flucht sinn. No der Interventioun vun e Samschdeg misst een elo kucken, wéi et weidergeet, betount de Jean Asselborn. Hien ass der Meenung, datt dëst net zu enger Verbesserung am Syrie-Konflikt wäert féieren.

Dofir misst ee sech elo nees séier als international Gemeinschaft op déi politesch Schinn setzen. Et wier gesot ginn, dass een de Krich mat Waffen net géing léisen an et hätt ee gesinn, dass de Prozess vun Astana an dee vu Sotschi näischt bruecht hätt. Deen eenzege Prozess, deen an den Ae vum Jean Asselborn reusséiere kéint, wier dee vu Genève.

An den Ae vum Lëtzebuerger Ausseminister ass Russland net de Gewënner vun der Interventioun vum leschte Weekend, mee et dierft een elo net de Feeler maachen, Russland weider ze isoléieren.





De Jean Asselborn iwwer Russland



Den LSAP-Politiker betount och, dass net jiddereen do mat him d'accord wier, ma hien ass der Meenung, dass een elo intelligent misst virgoen a versichen, nees Brécke mat Russland ze bauen.

De Faite, datt den Emmanuel Macron wëlles huet op Sankt Petersburg ze goen, fënnt de Lëtzebuerger Ausseminister eng gutt Saach. Hie ka sech net virstellen, datt Russland a Syrien wéilt bleiwen a mengt dowéinst, datt et intelligent wier, Russland ze hëllefen do erauszekommen. De politesche Prozess misst elo ganz séier un d'Rulle kommen, sou nach de Jean Asselborn.



Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn au Conseil « Affaires étrangères » de l'Union européenne (UE) le lundi 16 avril 2018

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé au Conseil « Affaires étrangères » de l'Union européenne (UE) le lundi 16 avril 2018 à Luxembourg.



Le Conseil « Affaires étrangères » a débuté sa session par un tour d'horizon de l'actualité, qui a permis aux ministres de passer en revue notamment la situation dans la bande de Gaza.



Face à la répression délibérée des manifestations depuis le 30 mars dans la bande de Gaza, qui a causé la mort de plus de 30 Palestiniens non armés et fait plus de mille blessés, le ministre Asselborn a exprimé sa réprobation des tirs indiscriminés de l'armée israélienne en demandant que toute la lumière soit faite sur ces graves événements. Appelant les autorités israéliennes à faire preuve de la plus grande retenue, il a insisté sur la nécessité d'éviter de nouvelles victimes et une escalade de la violence.



Le Conseil s'est penché sur la situation en Syrie, à la lumière des évolutions les plus récentes suite à l'attaque à l'arme chimique du 7 avril et en vue de la deuxième conférence de Bruxelles sur l'avenir de la Syrie et des pays de la région (24 et 25 avril 2018). Le Conseil a fermement condamné l'utilisation continue et répétée d'armes chimiques par le régime en Syrie, y compris la dernière attaque contre Douma, qui constitue une violation grave du droit international et un affront à la décence humaine.



Jean Asselborn a remercié ses collègues français et britannique pour les explications fournies sur l'opération militaire chirurgicale visant à réduire la capacité du régime syrien à utiliser l'arme chimique contre la population civile. Tout en sachant qu'un mandat du Conseil de sécurité aurait été préférable en termes de droit international et en reconnaissant que cette opération ciblée et ponctuelle n'a pas fait de victimes civiles, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a souligné qu'il faut désormais mettre l'accent sur la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies à Genève. Il a aussi plaidé pour dialoguer avec la Russie, qui devrait avoir intérêt à sortir du bourbier syrien.



Les ministres des Affaires étrangères ont eu un échange de vues sur les relations entre l'UE et la Russie. Ils ont discuté des derniers développements consécutifs à l'attaque de Salisbury et examiné la suite donnée au Conseil européen des 22 et 23 mars.



Les ministres des Affaires étrangères ont discuté de la situation en Iran, notamment de la nécessité de préserver l'accord sur le nucléaire iranien.



Au cours du déjeuner de travail, les ministres ont abordé les Balkans occidentaux, afin de préparer le sommet UE-Balkans occidentaux, qui se tiendra à Sofia le 17 mai 2018.



Le Conseil a finalement procédé à un échange de vues sur le financement futur des instruments d'action extérieure de l'UE après 2020.