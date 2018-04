Am Sträit ëm di amerikanesch Stroftaxen op Stol an Aluminium huet no China och elo d'EU eng Plainte bei der Welthandelsorganisatioun deposéiert.

Als Exportateur mat groussem Intressi un dësem Fall, fuerdert d'Europäesch Unioun Gespréicher mat den USA, heescht et an enger Deklaratioun, déi d'WTO op hirer Internetsäit publizéiert huet.D'Berodunge sollen deemno sou séier wéi méiglech ufänken. Aus EU-Kreesser heescht et, dass awer elo schonn Gespréicher tëscht der EU an den US op verschiddenen Niveaue gefouert ginn.D'EU-Kommissioun fuerdert, ouni Konditioune vun den annoncéierte Stroftaxen op Stol an Aluminium verschount ze bleiwen.