No Donnéeë vum Elysée zu Paräis dierft den Emmanuel Macron virun de populisteschen an EU-feindleche Kräften an Europa warnen, déi ëmmer méi staark ginn.Donieft dierft hien awer och déi eenzel Memberlänner opruffen, sech méi fir Europa ze engagéieren. De franséische Staatschef plädéiert fir eng Stäerkung vun der EU, ënnert anerem duerch eng méi enk Zesummenaarbecht um Niveau vun der Wirtschafts- a Verdeedegungspolitik.Weider proposéiert den Emmanuel Macron fir d'Eurozon e gemeinsame Budget an e Finanzminister.Dës Pläng stoussen awer net an all den EU-Memberlänner op Zoustëmmung.No senger Ried steet de franséische President den Europadeputéierten zu Stroossbuerg Ried an Äntwert, éier hien dann en Donneschdeg zu Berlin mat der Kanzlerin Angela Merkel iwwert seng Visioune wëll schwätzen.