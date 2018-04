© AFP Archivbild

Et ass een Uerteel, wat de Conclusioune vum Avocat général net nokomm ass. En Dënschdeg de Moien hunn d’Riichter vum Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg decidéiert, datt d’TUIFly seng Passagéier fir ausgefale Vollen a Retarde vun Oktober 2016 muss entschiedegen.



Deemools goufen d’Mataarbechter vun der Fluchgesellschaft informéiert, datt et eng Restrukturatioun an der Firma sollt ginn. Doropshin huet eng grouss Zuel vum Fluchpersonal gestreikt andeems si sech krank gemellt huet. A verschiddene Beräicher hat een do bis zu 89 Prozent Krankmeldungen, wou et normalerweis 10 Prozent sinn. Keen organiséierte gewerkschaftleche Streik, mä hei huet et sech ëm ee sougenannte “wëlle Streik” gehandelt.





Zesummeschnëtt vum Interview mam Gilles Despeux



An dee “wëlle Streik”, respektiv spontane Streik, géif zwou wichteg Konditiounen net erfëllen, fir datt en als Circonstance extraordinaire agestuuft kéint ginn, an deemno d’Fluchgesellschaft net misst Entschiedegungen ausbezuelen. Fir datt een Evenement als extraordinären Ëmstand qualifizéiert gëtt, ass eng vun de Viraussetzungen, datt de Streik net duerf an déi normal Aktivitéit vun der Fluchgesellschaft falen. Hei war dat net ginn, hunn d’Riichter decidéiert. Et wier normal, dass et och alt emol zu engem Desaccord tëscht dem Personal an der Direktioun vun enger Fluchgesellschaft kéim, betount de Gilles Despeux, Pressespriecher beim Europäesche Geriichtshaff.



Déi zweet kumulativ Konditioun gesäit vir, datt d’Evenement der Entreprise echappéiert, heescht datt si näischt dogéint kann ënnerhuelen. Och hei war dës Konditioun net erfëllt. Am Kader vun engem wëlle Streik wéinst enger Restrukturatioun huet d'Fluchgesellschaft och d'Maitrise vun esou enger Mesure. Gëtt en Accord fonnt, ass et deemno och d'Gesellschaft, déi dem Streik en Enn setzt.



Am Fall vun TuiFly gouf e puer Deeg nodeems de wëlle Streik ugefang hat, een Accord fonnt. D'Entreprise haten also Handlungsspillraum.



Aner Evenementer, wou béid Konditiounen erfëllt wieren, an d’Fluchgesellschafte keng Entschiedegunge mussen ausbezuelen, sinn zum Beispill wann d’Wiederkonditiounen zu Ausfäll bei de Volen oder zu Retarden féiert. Wat elo d’Passagéier vun TuiFly déi am Oktober 2016 vun der Streikaktioun concernéiert waren, ugeet, duerfen déi sech iwwert e puer Honnert Euro Entschiedegung freeën.



Mam Arrêt de Moien um Kierchbierg, kéint Personal vu Fluchgesellschaften elo méi Drockmëttel kréien. Ma net all Streik ass direkt eng Circonstance extraoridnaire, wéi d’Riichter tranchéiert hunn. Allerdéngs ass wichteg hei ze soen, datt all Streik hei Cas par Cas muss gekuckt ginn.