Dat ganzt steet ënnert dem Motto "SLOW DOWN EUROPE".







Et heescht also Fouss vum Gas. De Radar-Marathon huet um Mëttwoch de Moien um 6 Auer ugefaangen an dauert 24 Stonnen bis en Donneschdeg de Moien um 6 also.



Och d'Lëtzebuerger Police schléisst sech mat präventiven a repressive Vitesskontrollen am ganze Land un. 2016 goufe während dem Blëtzer-Marathon 199 Verkéierskontrollen duerchgefouert. D'lescht Joer waren et der 183.