Dat sot den CSV-Deputéierte Laurent Mosar e Mëttwoch de Mëtten am Kader vun enger Aktualitéitsstonn, ëmmerhi géif China zanter Jore massiv am Grand-Duché investéieren. Zum Beispill a Banken an an Technologie-Entreprisen. D'Gefor, tëscht China an den USA zerriwwen ze ginn, wär reell esou den Laurent Mosar.



Stolsanktioune vu Washington géintiwwer China kënnen a wäerten dozou féieren, dass Produiten aus Drëttlänner, déi net méi kënnen an d'USA exportéiert ginn, de Wee nees an Europa fannen. Mat natierlech Auswierkungen op Präisser a Margen. De Problem bleift déi weltwäit Iwwerkapassitéit am Stol an onofhängeg vum Handelskrich mat den USA, der EU a China muss sou oder sou eng Léisung fonnt ginn, wat dëse Problem ugeet, präziséiert de Laurent Mosar.

De Laurent Mosar



China huet als Reaktioun Stroftaxen op landwirtschaftlech Importer aus den USA agefouert. Och dat hätt negativ Konsequenze fir d'europäesch Agrikultur, seet de Laurent Mosar.



Och d'LSAP an d'DP hu sech an der Diskussioun besuergt iwwer de Sträit ëm déi amerikanesch Stroftaxen op Stol an Aluminium gewisen. E multilateralen Handel wär ëmmer déi besser Alternativ, ewéi eng protektionistesch Attitüd. Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser wollt par konter rappelléieren, dass an der EU Anti-Dumping-Taxen en Vigueur sinn, déi den Amerikaner ënner Ëmstänn net zegutt kéimen. Och misst een dem US-President Donald Trump et erlaben, den nationale Stolsecteur nees unzekuerbelen. Déi Lénk reprochéieren dem Trump, d'Aarbechter als Argument ze mëssbrauchen, fir reng politesch Interêten duerchzesetzen.



Am Fall wou d'EU keng permanent Ausnam vun den US-Stroftaxen kritt, misst d'EU seng Géigemesuren, déi scho geplangt gi sinn, ëmsetzen, sou de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Déi gréisste Gefor vum Handelskrich wär déi, dass den europäesche Marché mat bëllegen Importer, déi an den USA net méi kéinte verkaf ginn, géif iwwerschwemmt ginn. Lëtzebuerg exportéiert ëm déi 10 Prozent vun der Stolproduktioun an d'USA. Dat sinn an der Haaptsaach Nischeprodukter, ewéi Stol-Puttere fir Héichhaiser.