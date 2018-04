Nieft Diskussioune ronderëm de Brexit, Katalounien an den Enseignement, huet ee jonke Mann eng Remark gemaach, datt een déi positiv Säite vun der EU géif fir selbstverständlech halen, déi negativ géifen ëmsou méi kritiséiert ginn.

Extrait 1



Méi Kompetenzen, also méi Pouvoir fir d'EU a verschidden Domainen, domadder war virop d'Sozialpolitik gemengt. Wat Chômage oder Mindestloun ugeet. Dat wier awer komplizéiert huet den Igor Dizdarevic, Expert fir Europäescht Recht, erkläert.

Den Igor Dizdarevic



Grouss EU-Skeptiker waren net am Public. Déi Meescht ware fir méi Zesummenhalt an der EU. Dës Biergerfore ginn an de 27 Memberstaaten organiséiert an den Dezember ginn d'Iddien um EU-Sommet zesummegeluecht.