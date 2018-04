© AFP Archivbild

Et solle Mindesstandarde gëlle fir Persounen, déi Informatiounen iwwert eng Entreprise un d’Ëffentlechkeet droen, déi am Intérêt géneral sinn a géint Gesetzer verstoussen oder déi mëssbrauchen. Wéi an der Gesetzespropos soll stoen, géifen d’Informanten dacks dovunner ofgehal ginn sensibel Informatioune matzedeelen, aus Angscht viru Vergeltung. Eng Pressekonferenz, wou d’Propos soll virgestallt ginn, ass fir 12 Auer e Méindeg de Mëtteg ugesat.



Schonn am Oktober hat d’EU-Parlament ee Gesetz gefuerdert, dat Whistleblower besser schützt.