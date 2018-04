Grad Deputéiert déi an enger Institutioun setzen, déi fir méi Demokratie steet. Wéi et vun 3 onofhängegen Experten heescht, wieren zanterdeem den Aserbaidschan opgeholl gi wier, d’Deputéiert vu Baku mat Kaddoen a Suen dofir belount gi fir kritesch Rapporten an Artikelen iwwert d’Wahlen oder d’Situatioun am Land ze verhënneren. Et sollten och keng negativ Informatiounen iwwert d’Mënscherechtslag am Aserbaidschan publizéiert ginn.An der Parlamentarier-Versammlung sëtzen 324 national Deputéiert aus 47 Memberstaaten.