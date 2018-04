Den Handelssträit tëscht Europa an den USA kéint sech also verschäerfen. Et misst een eben den Ament dovunner ausgoen, well een näischt aneres gewuer gi wär. Bis ewell gëllt fir d'Europäesch Unioun eng Ausnameregelung bis den 1. Mee.

Fir de Fall, datt déi Taxen och elo fir d'EU-Produkter gëllen, huet d'EU scho Géigemesure annoncéiert. Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel gëtt zu Washington beim Donald Trump erwaart.