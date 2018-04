Reunioun vun den Euro-Finanzminister zu Sofia a Bulgarien, wou et ëm dee milliardeschwéiere griicheschen Hëllefsprogramm geet.

Lëtzebuerg ass vertrueden duerch de Finanzminister Pierre Gramegna.Bei de Gespréicher dierft et an der Haaptsaach ëm d'Zäit dono goen, wann d'Hëllefe bis ofgelaf sinn. Griicheland sti bis August finanziell Hëllefen an Héicht vu bis zu 85 Milliarden Euro zur Verfügung. Dofir muss d'Land awer gréisser Spuer-a Reformefforten ëmsetzen