Déi sougenannten "Neonikotinoiden" si schiedlech fir d'Beien an dierfen dohier an Zukunft net méi op Felder bannent der EU agesat ginn.

© Yuri KADOBNOV / AFP

Eng Majoritéit vun den EU-Staaten huet um Freideg fir e Verbuet vun 3 Pestiziden respektiv Insektiziden gestëmmt, dës gehéiere jo zu de sougenannten “Neonikotinoiden” a si schiedlech fir d'Beien. D'EU-Kommissioun hat dës Propose jo gemaach. Lëtzebuerg hat hei jo och schonn am Virfeld genee dës Propose u Bréissel gestallt.



Déi europäesch Agence fir Liewensmëttelsécherheet huet bestätegt, dass déi Produite fir Hunnegbeie a Wëllbeie schiedlech sinn. Wéi den EU-Gesondheetskommissär Vytenis Andriukaitis erkläert, wier d'Gesondheet vun de Beie vu gréisster Bedeitung, well d'Diversitéit an der Natur, d'Liewensmëttelproduktioun an d'Ëmwelt vun dësen Insekten ofhänken.



© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Et wäert deemno verbuede sinn Neonikotinoiden op Felder anzesetzen, an Zären dogéint, sollen d'Mëttelen awer weiderhi kënnen agesat ginn.

Ënnert anerem déi Lëtzebuerger Gréng hunn sech an engem Communiqué ze Wuert gemellt a vun engem grousse Schrëtt géint d'Beiestierwe geschwat.





Luxemburg für Verbot von Hochrisiko-Pestiziden (Neonicotinoide)

E grousse Schrëtt géint d’Beiestiewen



Heute hat eine Mehrheit der EU Mitgliedstaaten in Brüssel für ein weitgehendes Verbot von 3 sehr problematischen Pestiziden/Insektiziden aus der Gruppe der “Neonicotinoide” gestimmt. déi gréng begrüßen, dass auch die Luxemburger Regierung unter den Befürwortern dieses Verbotes ist.

Dazu erklärt Gérard ANZIA, Abgeordneter von déi gréng und Mitglied des Agrarausschusses der Chamber:



“Dieses Verbot ist ein großer Schritt gegen das Bienensterben und eine sehr gute Nachricht für den Schutz unserer Umwelt und Biodiversität, auch wenn sie lange überfällig ist. Die ersten Forderungen nach einem Verbot der Neonicotinoide stammen aus dem Jahr 2008 als im deutschen Rheintal über 11.000 Bienenvölker starben.



Ich freue mich, dass Luxemburg heute für ein Verbot dieser Stoffe gestimmt hat. déi gréng werden nun genaustens im Auge behalten, durch welche Chemikalien die verbotenen Wirkstoffe auf den Feldern ersetzt werden. Und wir werden als Grüne Parteifamilie europaweit darauf drängen, dass diese drei Bienenkiller in Zukunft komplett verboten werden, d.h. nicht nur auf den Feldern, sondern auch in Gewächshäusern.



Wir müssen den Pestizidgebrauch der Landwirtschaft insgesamt reduzieren. Das ist gut für die Bauern, gut für die Natur und gut für den Menschen, denn Naturschutz ist immer auch Menschenschutz.”