Een Dënschdeg kéint den Eclat tëscht der EU an den USA an déi zweet Ronn goen.

Da leeft nämlech den Delai of, deen d'Unioun kritt hat, fir bis den 1. Mee keng Stroftaxen op Stol-an Aluminiumsimporter ze bezuelen.D'EU-Komissioun wär dofir den Ament derbäi, sech ze preparéieren, fir adequat ze reagéieren.Et soll eng dräifach Reaktioun ginn, éischtens eng Plainte bei der Welthandelsorganisatioun WTO, zweetens Protektiounsmoossname fir déi europäesch Wirtschaft an drëttens, ganz nom Prinzip „Auge für Auge“ géingen och Douanestaxen op amerikanesch Wueren agefouert ginn. Dorënner Orangëjus, Jeans, Whiskey and Harley-Davidson-Motorrieder.