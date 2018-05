D'USA hu mat hirer Decisioun just d'Onsécherheet um Marché verlängert, esou reagéiert d'EU-Kommissioun op d'Annonce a leschter Minutt vu Washington d'Stroftaxen op Aluminium a Stol op en Neits ëm ee weidere Mount fir d'Europäesch Unioun auszesetzen.Bréissel bleift derbäi, datt d'EU komplett vun enger Ausnam profitéiere misst. Amplaz, datt d'Schounfrist nëmmen ëm ee Mount verlängert gëtt.Dem Donald Trump no sollen den 1. Juni elo awer definitiv Neel mat Käpp gemaach ginn. An den nächsten 30 Deeg missten d'Verhandlungen iwwert d'Handelsfroe mat der EU op en Enn gefouert ginn.D'Europäer hate gefaart, datt d'Stroftaxen vum 1. Mee u gëlle géifen.Südkorea iwwerdeems ka komplett opootmen. Et hätt ee mat Seoul en Accord iwwert d'Stolimporter fonnt, heescht et aus dem Wäissen haus.Donieft wier ee kuerz virdrun, Grondsazaccorde mat Argentinien, Australien a Brasilien z'erreechen.D'Stroftaxe géintiwwer vun ënnert anerem chinesesche Stol dogéint si schonn a Kraaft. D'Amerikaner reprochéiere Peking, de Marché wéinst der interner Iwwerproduktioun mat hire bëllege Stolproduiten z'iwwerschwemmen.