1998: Lescht Etapp fir d'Aféierung vum Euro gouf decidéiert (01.05.2018) De Wee bis bei eng europäesch Währung huet laang gedauert. Iwwer 30 Joer huet d'Politik gebraucht bis den Euro Realitéit ginn ass.

Déi decisive Phas fir eng gemeinsam europäesch Wärung huet schonn 1990 ugefaangen. An 3 Etappen ass de Projet dunn ëmgesat ginn an um 1. Mee 1998 war dunn zu Bréissel den Euro-Gebuertssommet. Am EU-Conseil hunn d'Staats- a Regierungscheffen déi 3. Etapp vun der europäescher Wirtschafts- a Währungsunioun decidéiert an domadder de Wee fräi gemaach fir den Euro. Och d'Europa-Parlament hat säin Accord ginn, 367 vu 556 Députéierten hu fir den Euro gestëmmt.



Als Papp vum Euro gëllt de Pierre Werner. De fréiere Lëtzebuerger Staatsminister hat schonns 1970 seng Visioun vun enger gemeinsamer europäescher Währung am Plan Werner festgehalen.



Den 31. Dezember 1998 goufe vum deemolege Kommissiounspresident Jacques Santer de Change vum Euro fir déi jeeweileg Länner presentéiert. Fir Lëtzebuerg gëllt, een Euro ass 40,3399 Frang wäert. Dee Cours huet vum 1. Januar 1999 u gegollt. Neijoerschdag 2002 haten dunn d'Leit aus 12 europäesche Länner den Euro am Portemonni. Zanterhier sinn nach 7 weider Länner dobäi komm.