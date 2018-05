Donieft gi mat dësem Plang awer och déi politesch Schwéierpunkte vun der EU fir nächst Joerzéngten gesat. Ënnert anerem ass virgesinn, dass vun de Memberlänner an Zukunft méi héich Cotisatioune kënne verlaangt ginn. Donieft ass eng Steier op Plastik am Gespréich. Wéinst dem EU-Austrëtt vu Groussbritannien an neien Erausfuerderungen bei Migratioun a Verdeedegung plangt den EU-Budgetskommissär Günther Oettinger däitlech Kierzunge bei de Subside fir Baueren a Regiounen.Am Virfeld vun der Presentatioun gouf et scho Kritik vum éisträichesche Kanzler. Hie sot an engem Interview, dass d'Propose, déi d'Kommissioun maache wëll, wäit dovun ewech wier acceptabel ze sinn. Eist Zil misst et sinn, dass d'EU nom Brexit méi schlank, spuersam an effizient gëtt.Dësem Usaz géif d'Kommissioun awer net genuch Rechnung droen, sou de Sebastian Kurz. Den éisträichesche Kanzler geet vun haarde Verhandlungen aus. Wéi et heescht hätt Éisträich sech dowéinst enk mat anere Länner wéi Holland, Dänemark oder nach Schweden ofgestëmmt.