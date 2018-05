© AFP

Europa muss nämlech een neien zukünftege Finanzplang fixéieren. Dëse gesäit fir wéi vill an deenen eenzelne Politikberäicher maximal ausginn däerf ginn a wat déi politesch Prioritéite sinn. An deem Kontext, mécht d’EU-Kommissioun e Mëttwoch de Mëtten eng Propos.Déi europäesch Unioun muss hire Finanzplang fir den Zäitraum vun 2021 bis 2027 festleeën. Déi politesch Diskussioun driwwer, wéi d’EU-Investitiounen am beschte verdeelt ginn, ass jo scho laang ëmstridden. Eng besonnesch Erausfuerderung ass de Brexit. Mat Groussbritannien klëmmt jo ee vun de gréissten Nettozueler aus der EU eraus. Doduerch feelen Europa all Joer tëscht 10 an 13 Milliarden Euro, sou den EU-Budgetskommissär Günther Oettinger. D’EU-Kommissioun plangt an Zukunft mat engem Gesamtbudget tëscht 150 an 160 Milliarden Euro pro Joer. Domat géif ee knapp ënnert deem leien, wat den Ament méiglech wier.

Dem EU-Budgetskommissär no, sinn déi meeschte Länner bereet méi ze bezuelen. Just Holland, Éisträich, Dänemark a Schweden hätten sech géint eng Erhéijung ausgeschwat. Zum Beispill muss Däitschland an Zukunft 12 Milliarden Euro pro Joer méi op Bréissel iwwerweisen, ënnersträicht den Günther Oettinger. Däitschland ass dat gréisste Land a bezilt deemno och am meeschten.



Déi zukënfteg Prioritéite goufen dann och kloer fixéiert. Alleng tëscht 8 an 10 Milliarden Euro sollen an d’Verdeedegung, d’Integratioun an d’Lutte géint den Terror fléissen. An och déi europäesch Grenzagence Frontex soll ausgebaut ginn. Bei den Agrar-a Regionalförderungen, wou bis ewell am meeschte Suen agefloss sinn, soll maximal ëm 10 Prozent gespuert ginn. Nom Bréisseler Sträit mat Polen ëm Justizreformen an der Demokratiekritik an Ungarn sollen dann och Moyene geschaf ginn, fir datt rechtsstaatlech Prinzipie besser agehale ginn.



Fir d’EU-Memberstaate gëtt et also vill ze verhandelen an ze diskutéieren. De Günther Oettinger wëll eng Eenegung fir d’Europawalen am Mee nächst Joer.