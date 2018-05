Dat huet um Mëttwoch de Moien den europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg esou decidéiert. Et misst vu Fall zu Fall gekuckt ginn. Hannergrond war eng Affär ëm ee Kroat, dee virgehäit kritt an den 90er Jore Krichsverbriechen a Bosnien Herzegowina begaangen ze hunn. 2013 gouf Kroatien an d’europäesch Unioun opgeholl. De Mann wollt dunn an Holland liewen, wat d’Land esou awer net akzeptéiere wollt.





De Gilles Despeux, Attaché de Presse um europäesche Geriich



Et misst een d’Verhale vun der Persoun zanter de Faiten analyséieren, ob d’Persoun condamnéiert gouf oder net, wéi si an d’Verbriechen implizéiert war, oder och nach wéi hir aktuell Integratioun ausgesäit.

Den Arrêt concernéiert awer och d’Familljemembere vun esou Persounen. Zum Beispill hat een Afghan geklot, deem säi Meedchen déi hollännesch Nationalitéit huet. De Mann krut Krichsverbriechen am Afghanistan reprochéiert. Iwwert säi Meedche wollt hien den Droit de Séjour an der EU kréien. Dofir gouf den europäesche Geriichtshaff saiséiert.

Nieft dësem Arrêt goufen um Mëttwoch de Moien och eng Rei Plaidoyere gehalen an enger Affär Frankräich-Lëtzebuerg géint d’Europaparlament. Frankräich ass nämlech rosen, datt d’Parlament de Budget 2017 zu Bréissel adoptéiert huet. Dat hätt missten zu Stroossbuerg geschéien, hat den Affekot op der franséischer Säit gemengt. Och Lëtzebuerg huet dës Argumentatioun esou matgedroen. D’EU-Parlament dogéint wiert sech, datt Frankräich a Lëtzebuerg eng vill méi large Definitioun vun de Budgetsdecisiounen hätten. Just den Acte, also d’Adoptioun wier zu Bréissel geschitt, fir de Recht hätt een d’Prozedur zu Stroossbuerg ofgewéckelt, huet de Vertrieder vum Europaparlament gemengt.

Wien emol hannert d’Kulisse vum europäesche Geriichtshaff wëll kucke goen, kann dat iwwregens dëse Weekend maachen.

De 5. Mee ass hei, esou wéi och an der europäescher Investitiounsbank Porte Ouverte.