Charles Michel am EU-Parlament / Reportage Frank Elsen



Fir eben iwwert d’Zukunft an der EU ze diskutéieren, huet d’EU-Parlament d’Staats-a Regierungscheffe viru kuerzem invitéiert. An deem Kontext, war en Donneschdeg de belsche Premier Charles Michel an der Plenière zu Bréissel. A senger Ried sot hien, datt d’EU engem decisiven Moment géintiwwer steet.

Europa géif ze dacks mat Globaliséierung, Austeritéit an Technokratie associéiert ginn. Wat d’Situatioun vun der Unioun ugeet, géif et Europa awer däitlech besser goen. De belsche Premier betount an deem Kontext, datt een d'Krisen am Grëff hätt, d'Investitioune géifen nees unzéien, d'Grenze wiere besser kontrolléiert an d'Lutte géint den Terrorismus géif virugoen. Elo kéint een nees zeréck bei d'Original-Iddi vun der Europäescher Unioun kommen.Et misst een net nëmmen mat enger europäescher Ambitioun, ma och mat Resultater iwwerzeegen. Dem Fridden an der Sécherheet, esou ewéi der Fräiheet an der Demokratie. Fir de Charles Michel bräicht een e staarkt Europa, wou den europäeschen Gedanken an den Memberstaten priméiert.

Fir der europäescher Allianz een neien Elan ze ginn, huet de Charles Michel dann och 3 Beispiller ginn. De Wuelstand, d'Sécherheet an déi europäesch Wäerter. Sou misst de Wuelstand méi stimuléiert an encouragéiert ginn.

Wat d'Sécherheet betrëfft, misst ee weider Efforte maachen bei der Protektioun vun den bausseschte Grenzen. Fir géint den Terror an d'Kriminalitéit virzegoen missten d'Sécherheetsautoritéiten nach besser kooperéieren. D'Belsch wëll dann och een loyale Partner bannent der Nato an der EU bleiwen.



Wat déi europäesch Valeuren ugeet, soll déi europäesch Kultur nach méi developpéiert a promouvéiert ginn. An och de Studenteprogramm Erasmus soll weider ausgebaut ginn, sou de Charles Michel.