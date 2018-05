Den Ament géifen et an der EU 28 Arméie ginn, déi all méi oder manner dat selwecht maachen. Duerch eng méi staark Zesummenaarbecht um Gebitt vun der Verdeedegung, kéint d'EU Sue spueren oder op globalem Niveau aktiv a méi staark sinn.Den EU-Parlamentspresident huet argumentéiert, dass et keng gemeinsam EU-Aussepolitik ka ginn, ouni gemeinsam Verdeedegungsstrategie. Dës misst sech och am nächsten EU-Budget erëm spigelen.