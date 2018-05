D’Europäescht Parlament huet de Facebook-Grënner Mark Zuckerberg invitéiert fir zu Bréissel den Europadeputéierte Ried an Äntwert ze stoen. Facebook huet a deene leschte Wochen a Méint vill Kritik missen astiechen fir hiren Ëmgang mat den Donnéeë vun hiren Notzer.

GDPR: Dat ass d’Ofkierzung fir déi nei General Data Protection Regulation, also déi neisten EU-Dateschutzveruerdnung. D’sozial Netzwierk Facebook huet an deene leschten Deeg Reklamm an europäeschen Zeitunge gemaach, fir dorop hinzeweisen, dass si d’GDPR wäerten anhalen. Fir déi Lëtzebuerger Europaparlamentarierin a fréier Kommissärin fir Medien, Viviane Reding, misst dat u sech jo och keng Neiegkeet sinn. Et wier jo komesch, wann hien et net géif applizéieren, sou d'Viviane Reding. An deem Gesetz wier jo virgesinn, dass een eng Strof vu 4% vum weltwäiten Ëmsaz als Strof misst bezuelen.

An engem Bréif un d’Facebook CEO Sheryl Sandberg virun engem Mount, schreift d’Viviane Reding: “Et brauch ee Joere fir Vertrauen opzebauen, mee et brauch just Sekonnen fir et ze verléieren.” Si nennt déi nei Dateschutzveruerdnung eng "gëllen Opportunitéit" fir Facebook, fir sech vu rezente Skandaler ze erhuelen.

Op d’Fro hin op si Facebook dofir, traut, seet déi fréier Kommissärin, si hätt ëmmer Schwieregkeete gehat fir Facebook ze gleewen. Eng vun den Ursaachen, wisou dat neit Gesetz geschriwwe ginn ass, wier dofir, dass Entreprise wéi Facebook sech un d'Gesetzgebung halen. Bis elo hätte se sou gemaach, wéi wann Europa e rechtsfräie Raum wier.

Et schéngt awer wéi wa Facebook déi europäesch Reegelungen ze strikt fënnt fir hir amerikanesch Notzer, well déi an Zukunft iwwer Facebook an den USA, amplaz iwwer d’Serveren an Irland geréiert ginn. D’Viviane Reding vun hirer Säit wëll vu Facebook wëssen wisou och bestoend Gesetzer bis elo net agehale goufen, a mécht kloer, dass d’EU Dateschutz eescht hëlt. Date wieren nämlech Eegentum. All Individuum wier Bësetzer vu sengen eegenen Daten.

Bis ewell ass nach onsécher ob de Mark Zuckerberg wierklech virum Europaparlament aussoe wäert.