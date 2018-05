© AFP

D'Angela Merkel



Mam renomméierte Präis gëtt dem Macron seng "Visioun vun engem neien Europa an der Neigrënnung vum europäesche Projet" gewierdegt, heescht et an der Begrënnung.D'Feierlechkeeten hunn en Donneschdeg de Moie mat enger Mass am Doum zu Oochen ugefaang an duerno enger kuerzer Ried vum Buergermeeschter vun Oochen.D'Laudatio gouf vun der Kanzlerin Angela Merkel gehal. Si huet dem franséische President hir Begeeschterung ausgeschwat, säin Asaz a säi Courage géifen anerer matrappen an huet d'Grënn opgezielt, déi duerleeën, firwat de Macron dëse Präis verdéngt huet.

Bei de Festivitéite waren e puer Staats- a Regierungsmembere present, ënnert anerem de spuenesche Kinnek Felipe VI, den ukrainesche Staatspresident Poroschenko, déi fréier Laureatin vum Karlspräis a litauesch Presidentin Dalia Grybauskaite, wéi och de Grand-Duc.