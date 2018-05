Di gréisst Konzerner an Europa hu sech zejoert besser wéi hir Konkurrenz aus Nordamerika an Asien entwéckelt.

Internat.: Am meeschte gelies

Di europäesch Vertrieder ënnert den 1.000 gréissten Entreprisen op der Welt hunn an der Moyenne 10 Prozent méi Ëmsaz realiséiert. Di nordamerikanesch Konzerner koumen op 8 Prozent Wuesstem, di asiatesch Entreprisen op 6 Prozent. Dat geet aus enger Etüde vun Ernst&Young ervir.



Och beim Gewënn hunn d'Europäer d'Nues vir. D'Experten hu fir hir Analyse déi weltwäit 1.000 ëmsazstäerksten Entreprisen ënnert d'Lupp geholl, déi op der Bourse kotéiert sinn. Am ganze waren 265 Entreprisen aus Europa vertrueden.



Wat de Profit ugeet, sinn d'USA weiderhi Spëtzereider. 9 vun den 10 Konzerner mam héchsten operativen Gewënn hunn hire Siège an den USA.



Den héchsten operative Gewënn huet den amerikaneschen Technologiekonzern Apple notéiert, mat iwwer 54 Milliarden Euro. De südkoreaneschen Elektronikkonzern Samsung koum mat 42 Milliarden op déi zweet Plaz.