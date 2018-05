D'Zil vun dësem Treffen ass et, fir neien Elan an d'Relatioun mat deene 6 Balkanlänner am Westen ze kréien, dat sinn de Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedounien an Albanien. Och d'Kooperatioun ënnertenee soll besser ginn, alles en vue vun engem méiglechen EU-Bäitrëtt. De Montenegro a Serbien gehéieren zu den Favoritten.Mir huelen an den nächsten Deeg eent vun deenen 2 Länner méi genee ënnert d'Lupp a fuere souguer op d'Plaz ...... an de Choix ass op de klenge 640.000-Awunner-Staat Montenegro gefall. Dat klengt Land un der Adria ass zanter 2010 EU-Bäitrëttskandidat an huet 2012 mat den offiziellen Negociatiounen ugefaangen. Dës ginn a 35 Themeberäicher, sougenannte Kapitel, ënnerdeelt an de Montenegro huet schonn an 30 dovunner d'Gespréicher ugefaangen. An 3 Beräicher, nämlech Wëssenschaft, Educatioun a Bausserelatiounen, sinn d'Negociatioune souguer scho provisoresch ofgeschloss. Domadder ass den Adria-Staat nieft Serbien net just den zweete Beitrëttsfavorit fir bis 2025 d'Negociatiounen ofzeschléissen, ma och däitlech méi wäit wéi Serbien, wat déi generell EU-Orientatioun vum Land ugeet.Den offizielle Statistiken no sinn d'Montenegriner donieft déi gréisst West-Balkan-Communautéit am Grand-Duché mat 4200 Leit. Duerno op der zweeter Plaz ass Serbien mat ronn 2.300 Bierger. Inoffiziell sinn awer nach wäit méi Montenegriner hei am Land, dem Consul Honoraire no tëscht 8.000 an 10.000, déi awer esou net an de Statistiken ze fannen sinn, well se e Lëtzebuerger Pass hunn an de Montenegro erlaabt keng duebel Nationalitéit, dofir ass de Choix fir vill Leit op Lëtzebuerg gefall.E Méindeg den Owend op der Tëlee an en Dënschdeg de Moien um Radio Reportagen iwwer déi montenegrinesch Communautéit hei am Land.En Dënschdeg dann Andréck aus der Haaptstad Podgorica am Montenegro, wéi do de Feeling bei der Bierger op der Plaz ass par Rapport zur EU.An en Donneschdeg dann de Sommet zu Sofia a Bulgarien.