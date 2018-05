Serie iwwer den EU-Bäitrëttskandidat Montenegro (14.05.2018) n Donneschdeg ass zu Sofia de sougenannte Westbalkan-Sommet tëscht der EU, dem Kosovo, Serbien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina a Mazedonien.

An där ginn et der net ze mann. Offiziell Statistiken zielen den 1. Januar 2018 4.197 montenegrinesch Päss. Mat Ofstand déi meeschte vun de 6 Westbalkanstaaten, op der zweeter Plaz kënnt Serbien mat ronn 2.300. Estimatiounen no wunnen op d'mannst 8.000 Montenegriner am Grand-Duché, déi meescht hunn déi Lëtzebuerger Nationalitéit.

De Remizija Camic, Consul Honoraire vum Montenegro zu Lëtzebuerg, seet, Lëtzebuerg a Montenegro wier guer net emol esou verschidden. Et wier een e klengt Land, mat net villen Awunner, awer esou wéi Lëtzebuerg hätt ee vill verschidde Kulturen a Religiounen.





Déi meescht Montenegriner hu sech gutt hei am Land integréiert a wunne schonn an der zweeter an drëtter Generatioun virun allem am Süde vum Grand-Duché. Do gëtt et och de gréisste montenegrinesche Veräin hei am Land, de Bihor Club, mat iwwer 200 Membere plus hire Familljen.

Den Edin Latic huet seng eegen Entreprise gegrënnt an erzielt vu sengem Liewen a Lëtzebuerg: "Ech sinn 1994 hei an d'Land komm a wunnen zu Schieren. 2006 hat ech d'Iddi, meng eege Firma ze grënnen. Mir hunn ugefaange mat 2 Leit an haut hunn mer méi wéi 20 Leit. Ech sinn och Vizepresident vun de Schierener Bullemettien. Dat ass e Petanque-Club. Ech si ganz frou mat de Leit do, si si ganz frëndlech. Petanque ass ëmmer sou. D'Leit sinn ëmmer frëndlech an ech si ganz gutt do integréiert."





Dass d'Montenegriner an d'Lëtzebuerger sech sou gutt mëschen, läit och dorunner, dass se sech net sou wäit aus de Féiss leien, wéi ee kéint mengen.

De Marc Zenner ass zanter 2001 mat enger Montenegrinerin bestuet an erzielt iwwer déi montenegrinesch Communautéit: "Déi montenegrinesch Communautéit ass eng Communautéit bestoend aus ganz häerzlechen, gaaschtfrëndlechen an oppene Leit. Si hunn donidden ee Melange vun ethneschen a verschiddene Kulturen. Mir hunn ee Melange hei vun enge Potpourri vu verschiddene Rassen, Kulturen an ethnescher Hierkonft."





Et ass deemno keng Iwwerraschung, dass de Gros vun de Lëtzebuerger Montenegriner sech ee Bäitrëtt an d'EU fir seng al Heemecht wënscht.

D'Montenegriner fannen dat eng gutt Iddi, well ee mat Europa vill Méiglechkeeten zur Verfügung huet.



Wéi ass de Feeling eng 1.300 Kilometer weider am Südosten? Sinn d'Bierger am Adriastaat éischter positiv oder negativ agestallt. Wei ass déi economesch a politesch Situatioun vum Montenegro? Op all dës Froen gi mir en Dënschdeg an e Mëttwoch am Detail an.



