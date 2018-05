Heiko Maas © AFP

No de Gespréicher um Dënschdeg den Owend gesinn déi dräi Ministeren dann hiren iraneschen Homolog, de Mohammed Sarif.



Teheran hat den Europäer e Sonndeg 60 Deeg Zäit ginn, Garantien op den Dësch ze leeën, fir dass den Iran um Accord festhält, obwuel d'USA d'Ofkommes gekënnegt hunn. Dobäi geet et och ëm en Ausgläich fir d'Wirtschaftssanktiounen, déi Washington nees agefouert huet.



D'Atomofkommes mam Iran spillt och eng zentral Roll um Sommet vun den EU Staats- a Regierungscheffen en Donneschdeg zu Sofia.



Am Virfeld vun de Gespréicher haut sot den däitschen Ausseminister Heiko Maas an engem Interview mat den Zeitunge vun der Funke Mediengruppe, dass d'EU weiderhin um Accord festhält, wann sech d'Regierung zu Teheran drun hält.