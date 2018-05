Europarot alarméiert Rietsextrem an Neofaschisten a Kroatien gewannen ëmmer méi u Stäerkt

Wéi et an engem Rapport vun der Anti-Rassismus-Kommissioun heescht, géifen déi Rietsextrem an Neofaschisten a Kroatien ëmmer méi u Stäerkt gewannen.

Vun RTL