De Montenegro: Tëscht Tourismusboom an Drogemafia (15.05.2018) 2025 kéint de Montenegro eventuell schonn zur europäescher Unioun gehéieren. Dat hat d'EU-Kommissioun schonn am Februar an Aussicht gestallt.

D'Annick Goerens war an der Alstad vu Kotor am Montenegro. Den Tourismus mat groussen Croisièresschëffer ass haut den Haaptrevenu fir déi meescht Montenegriner. Direkt duerno kënnt d'Agrikultur an d'Aluminiumsindustrie.

D'Dijana Brkovic ass 30 Joer al a schafft als Guide fir Touristen. Um RTL-Mikro sot si: "Zanter, dass ech gebuer gouf, huet sech am Montenegro vill geännert. Mir hunn zum Beispill den Numm vum Land schonn e puer mol geännert. Mir kruten d'Onofhängegkeet 2006 an och eis Währung huet schonn e puer mol gewiesselt. Am Ufank hate mir "Grouss Jugoslawien" mam Dinar, duerno d'Deutsche Mark an haut den Euro. Ma och déi ekonomesch Situatioun ännert sech de ganzen Zäit. Mir ginn no vir an d'Land entwéckelt sech ganz séier. Et gi vill nei Stroosse gebaut, mir hu vill nei Gebaier, déi gebaut ginn a Projeten."





Een Touristeparadäis mat charakteristesche Bierger, verschlofenen Dierfercher an engem wonnerbaren adriatesche Küsteflair, verstoppen déi seriö Problemer, déi de Montenegro anerersäits huet: organiséiert Kriminalitéit, Korruptioun an een Drogekrich an de Stroosse vum klengen Adriastaat.

De Mihailo Jovovic, Chefredakter vun der gréisster Zeitung am Land, huet eis erzielt: "Et goufe schonn 30 Leit an dësem Krich bis elo ëmbruecht. Se goufen op der Strooss ëmbruecht, op ëffentleche Plazen a Garagen, entweder duerch Assasinatioun oder duerch Autobommen an Ähnleches. Déi meescht vun dëse Morde goufen net geléist. Ech mengen, dass sech d'Leit dobaussen op der Strooss net sécher fillen. Viru kuerzem gouf et e Mord matzen am Dag, wéi ee Member vun enger vun dëse Banden ëmbruecht gouf, direkt hei ëm den Eck an engem Café. Matzen am Dag, mat Leit, déi ronderëm souzen, Kanner an hir Familljen."





Et ginn eng Partie Leit hei am Montenegro, déi sech Suerge maachen, dass duerch ee Bäitrëtt an d'EU hiert Liewe kéint negativ beaflosst ginn: méi deier Präisser, méi héich Steieren a bëlleg europäesch Produiten, déi di lokal Produzente manner attraktiv maachen. Ma de Gros vun de Leit hofft drop, dass sech vill wäert verbesseren, esou och de Lazar Saveljic, den Droits-Student am leschten Joer ass.



Hie schwätzt iwwer d'Zukunft: "De Bäitrëtt an d'EU ass dat, wat de Montenegro haut ausmécht. Et ass eis Zukunft, et ass eppes, wat mir wierklech wëllen, eppes dat bis ewell an och elo nach ëmmer eng Haaptcharakteristik vun eisem Land ass, zanter der Onofhängegkeet 2006."





D'EU verlaangt grouss Efforte vum klenge Balkanstaat, ob dat bis 2025 geléngt, steet nach an de Stären.



