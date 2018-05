EU-Bäitrëttsgespréicher mam Montenegro (16.05.2018) Wéi weit sinn d'Bäitrëttsgespréicher, wat muss onbedéngt ugaange ginn a firwat mécht d'EU Drock, fir sou séier nei Memberen opzehuelen?

Den Aleksandar Drljevic, Generaldirekter vun der EU-Kooperatioun zielt eis, wéi d'Bäitrëttsgespréicher verlafen: "De Montenegro huet d'Bäitrëttsgespréicher mat der Europäescher Unioun 2012 ugefaangen. Den Ament hu mer 30 Negociatiounskapitel opgemaach a si scho provisoresch mat 3 Stéck fäerdeg. Doduerch huet de Montenegro déi lescht 6 Joer e grousse Progrès gemaach an e grousse Succès an de Verhandlungen mat der EU ze verzeechnen. Ganz besonnesch wann een drun denkt, dass de Montenegro eréischt virun 12 Joer seng Onofhängegkeet etabléiert huet. Doduerch ware mir forcéiert, nei Institutiounen ze grënnen a mir hunn een neie gesetzleche Kader an nei Prozeduren schafe missen."



Vill Montenegriner hoffen, dass sech duerch dëse Prozess mat der EU déi grouss rechtsstaatlech Problemer an hirem Land no an no léisen. Ënner anerem reegelméisseg Attacken op Journalisten an domadder op d'Pressefräiheet sollen der Vergaangenheet ugehéieren.



De Mihailo Jovovic, de Chefredakter vu "Vijesti" iwwer d'Attacken: "D'Majoritéit vun dësen Attacke goufe géint Journaliste vu menger Zeitung gemaach. Kee Fall gouf jee geléist. Dat heescht déi Leit, déi fir d'Attacke responsabel sinn, goufen ni fonnt. A verschiddene Fäll gouf et Fräiwëlleger, déi sech gemellt hunn a soten, dass si et waren, si goufen och vun de Geriichter dofir responsabel gemaach, ma ouni Beweiser. Eis Journalistin Olivera Lakic gouf lescht Woch attackéiert. Hat krut an d'Bee geschoss. An dat Ganzt fänkt u richteg geféierlech ze ginn."



D'EU Kommissioun huet doropshi lescht Woch eng ganz däitlech Warnung ausgeschwat. De Montenegro ass gebieden, dësen Incident z'ënnersichen, soss kéint och ee Bäitrëtt bis 2025 a Fro gestallt ginn.

De Lazar Savelijc, dee geschwë Jurist am internationale Recht ass denk, dass de Montenegro Zäit brauch: "Souguer wa mir eist Bescht ginn, wäert et eng laang Zäit daueren, bis mir de Standard erreechen an eisen Accès an d'EU kéint een nach méi groussen Desequiliber kreéieren, well an der EU ginn et besser Paien, méi Respekt fir Mënscherechter. Am Fong ass alles besser. A mir hunn dat net. An eise Bäitrëtt an d'EU kéint fir grouss Problemer suergen, well mir misste versichen mat deene Standarden matzehalen. A mat der aktueller Regierung ass dat eng Mission Impossible."



Schonn am Februar, wéi d'EU Kommissioun d'Propos gemaach huet, fir Serbien an de Montenegro bis 2025 opzehuelen, gouf et vill intern Kritik vun anere Memberstaaten. En Donneschdeg dierft dann och d'Fro op den Dësch kommen, wéi vill Wäerter d'EU prett ass, ze consacréieren, fir hir Influenz um Westbalkan géint den Osten duerchzesetzen.

