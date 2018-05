Bei de Gespréicher goung et z.B. ëm d’Atomofkommes mam Iran. Nom Austrëtt vun den USA, wëllen d’EU an den Iran jo den internationalen Accord retten.

Dem Jean-Claude Juncker no, wéilt een den Accord weiderhin um Liewen halen. Am Kader vum EU-Sommet, deen den Owend zu Sofia ufänkt, wäerten déi 27 Staats-a Regierungscheffen dann och driwwer diskutéieren.

D’Staats-a Regierungscheffe wëllen eben driwwer beroden, wei een d’Atomofkommes nom Austrëtt vun den USA rette kann. Fir den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker wéilt ee jiddefalls net dat Atomofkommes verschwënnt. Et wier ee wichtegen Accord, dee fir Fridden an der Kriseregioun géif suergen an dat , esou de EU-Kommissiounspresident, gemeinsam. Allerdéngs gëtt hien ze bedenken, dass d'Moyennë limitéiert wieren.





A. Guterres zu Bréissel/Reportage Frank Elsen



Wat d’Zukunft vum Atomofkommes ugeet, huet d’EU konkret Mesuren ausgeschafft. Wei eng, ass bis ewell nach net bekannt. De Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen Antonio Guterres krut awer scho konkret Informatiounen an hofft dat se hir Friichten droe wäerten. Déi weltwäit Populatioun géif den Ament an enger geféierlecher Gesellschaft liewen, ënnersträicht de Generalsekretär vun der UNO: "Fir déi éischte Kéier zënter Joerzéngten, gëtt d’Verbreede vun Atom-a chemesche Waffen a Fro gestallt. De kale Krich ass nees zréck. Mir benotzen haut keng Mechanisme méi vu fréier. Et feelt un Dialog an Deseskalatiounsmesuren. Den Ament gëtt et eng Multiplikatioun vun de Konflikter weltwäit."