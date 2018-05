Internat.: Am meeschte gelies

Et sinn dat Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina an de Kosovo. Si wëlle Member vun der Europäescher Unioun ginn. Iwwert d'EU-Perspektive fir dës Länner soll um Donneschdeg awer nach net decidéiert ginn.Am Mëttelpunkt vum Support den d'EU dëse Länner gëtt, steet den Ausbau vun den Infrastrukturen an der Regioun vum fréiere Jugoslawien. Laangfristeg sollen di 6 Länner Chancen op en EU-Bäitrëtt hunn. Bei de Gespréicher um Donneschdeg ass och nees de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel dobäi. Beim Iessen e Mëttwoch den Owend hat hie sech vu sengem belschen Homolog Charles Michel vertriede gelooss, nodeems hien d'Nouvelle vum Dout vum Camille Gira krut hat.