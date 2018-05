D'lescht Joer sinn an Europa 25.300 Mënschen duerch Verkéiersaccidenter gestuerwen, net vill manner wéi dat Joer virdrun.

Internat.: Am meeschte gelies

D'EU Kommissioun presentéiert um Donneschdeg hir Pläng fir d'Zuel vun de Verkéiersdoudegen an Europa ze reduzéieren. Op den europäesche Stroossen kommen no Donnéeë vu Bréissel nach ëmmer vill ze vill Leit ëm d'Liewen.



D'lescht Joer sinn deemno 25.300 Mënschen duerch Verkéiersaccidenter gestuerwen, net vill manner wéi dat Joer virdrun. D'Transportkommissärin Violeta Bulc presentéiert de Projet en Donneschdeg an der Mëttesstonn zu Bréissel.