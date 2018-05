Op Visitt am gréissten europäesche Wéngert (17.05.2018) De Montenegro ass e Land mat ville Facetten. Zentral um Westbalkan geleeën an ëmginn vun enger immenser Bierglandschaft.

D'Jasna Bozovic ass Responsabel vu Plantaze an zielt vum Wéngert: "70 Prozent vum Wéngert sinn mat eiser heemescher Wäindrauf beplanzt, et ass eng rout Drauf mam Numm Vranac. A mir produzéieren eigentlech all eis rout Wäiner mat Vranac. Den Haaptënnerscheed tëscht all eise roude Wäiner läit an der Produktioun mat verschiddene Mineralien. Donieft hu mir och 3-Joer ale Vranac an eisem Wéngert a 40-Joer alen Vranac. Dës gi gehalen, fir déi beschten TOP-Wäiner ze produzéieren"





Plantaze huet iwwregens de gréisste Wéngert un engem Stéck um europäesche Kontinent mat 2.310 Hektar. Am Ganze ginn 28 verschidde Wäinzorten op der Plaz produzéiert.

D' Jasna Bozovic erkläert d'Produktioun: "Mir produzéieren all Joer 15 Millioune Fläsche Wäin a Brandy. Mir hunn eng grouss Capacitéit, fir verschidde Wäiner ze produzéieren. 65 Prozent vun eisen Drauwe gi fir d'Produktioun vu roudem Wäin benotzt, 25 Prozent fir wäisse Wäin an 10 Prozent fir Brandyen. Mir verkafen de gréissten Deel dovunner am Montenegro, 35 Prozent exportéiere mir a Serbien an de Rescht exportéiere mir a 25 Länner weltwäit, dorënner Länner hei aus der Regioun, an d'EU a ganz bëssen a China, Russland a Kanada."

Uechter de Montenegro ginn et am Ganzen 3.900 Hektar, wou Wäin produzéiert gëtt. Plantaze huet, wéi gesot de Gros dovunner mat 2.300 Hektar a produzéiert 92% vum ganze Wäin am klengen Adriastaat.

