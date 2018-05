Organiséiert gouf den EU-Westbalkan-Sommet vu Bulgarien, déi den Ament jo d'EU Rotspresidentschaft hunn. Dëse Sommet ass een Zeechen vun der EU un d'Westbalkanlänner, dass d'Dier vun engem EU-Bäitrëtt opsteet, wa si all d'Konditiounen erfëllen an d'Reformen duerchgezunn hunn. D'Annick Goerens ass fir eis zu Sofia a wollt erausfannen, ob mir gläich nei Noperen an d'EU kréien.

Dëst wäert an noer Zukunft awer wuel net de Fall sinn. D'Joer 2025, wat vun der EU-Kommissioun an Aussicht gestallt gouf, ass och aus der Ofschlosserklärung erausgeholl ginn. Déi meescht EU-Memberstaaten sinn nämlech der Meenung, dass dat ze séier ass an dass d'EU duerch ee mëttelfristege Bäitrëtt vun direkt e puer neie Staaten iwwerfuerdert wär.



Dass d'Regierungscheffe vu 6 Net-EU-Staate vum Westbalkan, wéi Albanien oder Montenegro hei zu Sofia derbäi sinn, soll hinnen awer op d'mannst d'Gefill ginn, dobäi ze gehéieren iergendwann an iergendwéi.

De Sebastian Kurz, den éisträichesche Kanzler ënnersträicht, dass wann et keen europäeschen Afloss am Balkan géif ginn, da géing den tierkeschen Afloss ëmmer méi grouss ginn. Dëst wéilt een absolut evitéieren, well dat wier schlecht fir d'Regioun an och fir d'EU.





Ma d'Begeeschterung fir eng Erweiderung vun der EU hält sech a Grenzen. D'Balkanlänner wären einfach nach net bereet dofir.

De Xavier Bettel ass sech bewosst, dass de Balkan ee Polverfaass war, ass an den Ament emol nach bleift, mee d'Perspektiv op Europa hätt et an de leschte Joren erlaabt, dass am Balkan grouss Efforte gemaach gi sinn. Dës Efforte wieren net ze ënnerschätzen a soll een och net schlecht rieden. An awer, esou laang net all d'Konditiounen erfëllt wieren, ass de Lëtzebuerger Premier skeptesch. Weider betount de Xavier Bettel, dass dat Europa vun haut fir d'éischt emol uerdentlech funktionéiere soll, ier ee weider Länner mat eranhëlt.



Dës Meenung ënnerscheet sech awer däitlech vun där vum Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Natierlech soll ee keng Versprieche mat Datumer maachen a virsiichteg sinn, ma aussepolitesch gekuckt, kéint een net all d'Länner an een Dëppe werfen.



D'Balkanlänner géingen elo awer net hir europäesch Perspektive verléieren. D’Zil vun dëser Reunioun war et och, fir eng besser Kooperatioun tëscht de Balkanstaaten ze schafen, nei Handelsrelatiounen ënnerteneen z’etabléieren an och al Differenzen hannert sech ze loossen.



Um Sommet gouf et och d’Nouvelle, dass sech Mazedonien a Griicheland am Sträit ëm den Numm vun der Republik Mazedonien méi no komm sinn. Deemno kéint d’Balkanland geschwënn offiziell Negociatioune fir ee Bäitrëtt ufänken.



Europa huet den Ament och ganz aner Suerge wéi de Balkan. Dem US-President Donald Trump seng aggressiv Politik vum Iran-Deal bis bei d'Stroftaxe maachen den europäesche Staats- a Regierungscheffe Suergen. Europa huet sech a Stellung bruecht.

De Xavier Bettel sot um RTL-Mikro, dass ee sech elo emol eens gi wier, dass een zesummen agéiert, net dass eenzel Staaten do negociéieren ginn. De But wier ganz kloer, fir d'Handelsrelatioune mat den USA net ze verschlechteren. De Premier denkt do, wat Lëtzebuerg ugeet, virun allem un de Stol. Et wier wichteg dës Handelsrelatiounen oprecht ze erhalen, mee dat net zu egal wéi engem Präis an et wier net un den USA eleng dëse Präis ze diktéieren.

Och dëse Sommet gouf also nees dominéiert vun der internationaler Aktualitéit. Op de Westbalkan gëtt sech nees 2020 konzentréiert, den nächste Sommet gëtt vu Kroatien organiséiert.

