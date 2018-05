No den Decisiounen, déi um EU-Sommet zu Sofia getraff goufen, huet den US President d'Handelspolitik vun der Europäescher Unioun staark kritiséiert.

D'EU ass fuerchtbar mat eis, sou den Trump zu Washington. Hien hätt de Jean-Claude Juncker an den Donald Tusk allebéid gär, mä si wiere ganz haart, sou den Donald Trump.Hie kritiséiert, dass d'EU un hiren Handelsrestriktioune festhält. Eis Baueren duerfen hir Produiten net dohi liwweren, mä d'EU, an deem Fall méi spezifesch Däitschland, schëdden eist Land mat hire Mercedes- a BMW- Autoen zou, esou kéint et net weider goen, huet den US President betount. Den Handel mat der EU wier e Sens Unique, den Handelsdefizit hätt zejoert bei 151 Milliarden Dollar geleeën.D'EU Länner hu sech zu Sofia um Sommet drop gëeenegt, eng permanent Exceptioun bei de Stroftaxen op Stol- an Aluminium-Importer ze verlaangen. Als Géigeleeschtung hunn d'Europäer den USA offréiert, iwwer Handelserliichterunge fir amerikanesch Entreprisen ze schwätzen.

Fir d'Atomofkommes mam Iran ze retten, ginn d'EU-Staaten op Konfrontatioun mat den USA

Nach um Freideg soll e sougenannt Ofwier-Gesetz a Kraaft trieden, dat europäesch Entreprise virun amerikanesche Sanktioune kënne protegéieren. Et misst een elo handelen, sou den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker en Donneschdeg während dem Sommet zu Sofia.

Iwwert de sougenannten "Blocking Statute" kéinten europäesch Betriber encouragéiert ginn, sech net un d'US-Sanktiounen géint den Iran ze halen, déi d'USA nees agefouert hunn, nodeems d'Land d'Atomofkommes mam Iran gekënnegt huet. Am selwechten Ament ginn di europäesch Entreprise fir méiglech Käschten a Verloschter, déi kënnen entstoen, entschiedegt. Theoretesch besteet souguer d'Méiglechkeet, dass Betriber an der Europäescher Unioun kënne bestrooft ginn, wa si sech un di amerikanesch Sanktiounen halen. Dass dës Méiglechkeet genotzt gëtt, gëllt awer éischter als onwahrscheinlech.