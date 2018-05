© AFP (Archiv)

Frankräich gesäit d'Stabilitéit vun der Eurozone wéinst Italien a Gefor. Sollt déi nei Regierung déi europäesch Stabilitéitscritèren net erfëllen, dat sot de franséische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire e Sonndeg ënnert anerem op Europe 1. Jiddereen an Italien misst verstoen, datt d'Zukunft vun Italien an Europa ass an datt dowéinst d'Regele missten agehal ginn.



D'EU mécht sech Suergen, datt déi populistesch a rietsextrem Parteie sech einfach iwwert d'Stabilitéits- a Scholderegelen ewech setzen. D'Cinque-Stelle an d'Lega haten de Wieler en Enn vun der Austeritéit am héich-verschëlten Italien versprach. Am Koalitiounsaccord sinn ënnert anerem Steierkierzungen an e Grondakommes virgesinn.



