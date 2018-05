D'Parteien an Europa preparéiere sech op d'EU-Parlamentswahlen 2019, sou och d'europäesch Sozialdemokraten, bei deenen och e Spëtzekandidat gesicht gëtt.

An do fält an der Lescht och ëmmer méi dacks de Numm vum Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Dat schreift och um Dënschdeg den éisträichesche "Kurier".

Nieft dem Lëtzebuerger Diplomatie-Chef hätt och de franséischen EU-Kommissaire Pierre Moscovici Interessi drun, fir Tête de Liste bei den Europäeschen Sozialdemokraten d'nächst Joer ze ginn.

D'Nominatioun vum SPE-Spëtzekandidat ass bei engem Kongress vun den 34 Memberparteien am Dezember zu Wien - ee Parteie-Meeting, deen nëmmen 2 Mol bannent 5 Joer ofgehale gëtt.