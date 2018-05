Am Dezember 2017 war den Accord fixéiert ginn an Enn Juni 2018 soll en ënnerschriwwe ginn.

© Archiv

Fräihandelsaccord mat Japan / Rep. Joëlle Detaille



En Dënschdeg war zu Bréissel Conseil vun den EU-Ausseministeren. Op der Agenda stoungen do nieft de Wirtschaftsrelatioune mam Iran an den USA, och d‘Fräihandelsaccorden mat Neiséiland an Australien, grad wéi dee mat Japan.

Den Ausseminister Jean Asselborn war e Mëttwoch de Moien an der zoustänneger aussepolitesche Chamberkommissioun, wou déi meescht Deputéiert sech zefridde mat deem Accord gewisen hunn, deen am Dezember zejoert fixéiert gi war an Enn Juni 2018 soll ënnerschriwwe ginn. Ma net jiddereen awer wollt et dobäi beloossen.

Déi Lénk an hiren Observateur an der Kommissioun Marc Baum vermëssen nämlech eng generell Diskussioun iwwert dat Fräihandelsofkommes an der Chamber, an zwar aus guddem Grond. D'Zivilgesellschaft géing nämlech soen, datt den Accord hannert dat zeréck geet, wat am CETA ausverhandelt ginn ass. Dat heescht Bestëmmung zur regulatorescher Cooperatioun si ginn a Japan huet am Géigesaz zu Kanada aarbechtsrechtlech Konditiounen net ënnerschriwwen. Alles dat wäre Froen, déi ee misst diskutéieren, sou de Marc Baum.

Spezialisten aus dem Aussenhandelsministère sollen an den nächste Wochen dann och Explikatiounen an der Kommissioun liwweren. Déi Lénk hätten awer gär, dass op d’mannst an enger Aktualitéitsstonn ëffentlech am Chamberplenum driwwer geschwat gëtt.

Et hätt een aus der Vergaangenheet geléiert an elo spillt Transparenz, begréisst den DP-Fraktiounschef Eugène Berger den Accord, deen een zanter Dezember och kéint ëffentlech agesinn.

An och den Ausseminister Asselborn verweist drop, dass den Accord schonn zanter Méint ëffentlech agesi ka ginn. Et wier en Accord, dee souguer nach méi detailléiert wier, wéi de Fräihandelsaccord mat Kanada. Wat de Fong vum Accord ugeet, wär een absolut um Niveau vu CETA. Wat dobäi komm ass, ass datt d'Accorde vu Paräis iwwert de Klimaschutz mat integréiert gi sinn, sou de Jean Asselborn.

Et misst ee betounen, dass am Accord den Investore-Schutz net abegraff ass. Et gëtt den Ament en Avis ofgewaart vum europäesche Geriichtshaff, iwwert de sougenannten neien ICS-System, wou muss bewäert ginn op international Schiedsgerichter kompatibel si mat der europäescher Gesetzgebung.