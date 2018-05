De Moussa Faki zesumme mam Jean-Claude Juncker. © afp

Kooperatioun mat Afrika/Reportage Frank Elsen



Dat am Kader vun der Visitt vu sengem afrikaneschen Homolog Moussa Faki e Mëttwoch zu Bréissel. Béid Kommissioune waren do zesummekomm, fir ënnert anerem d'Zesummenaarbecht ze verstäerken an déi gemeinsam Erausfuerderungen unzegoen.

Europa ass jo e wichtege Partner fir Afrika bei Auslandsinvestitiounen, der Sécherheet, der Entwécklung, esou ewéi der humanitärer Hëllef. Fir de Jean-Claude Juncker huet den afrikanesche Kontinent eng grouss Zukunft viru sech. 1,8 Milliarden Mënsche liewen den Ament op béide Kontinenter.

2050 sollen et der esouguer bis zu 3 Milliarde sinn. Fir Europa ass Afrika ee wichtege Kontinent, well déi europäesch Entreprisë bis zu 200 Milliarden Euro do investéieren. Domadder zielt d'EU dann och zu de wichtegsten Handelspartner vun Afrika.



Programmer vu 400 Milliarden Euro sollen Afrika zur Verfügung gestallt ginn, fir ënnert anerem deene Jonken ze hëllefen. Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker ënnersträicht, dass praktesch 60% vun den Afrikaner ënner 25 Joer hunn, deemno fir déi Generatioun immens wichteg fir d'Zukunft an do misst een investéieren.



Am November zejoert war jo ee Sommet tëscht béide Kontinenter organiséiert ginn, fir déi zukünfteg Relatiounen tëscht der EU an Afrika ze diskutéieren. Bis ewell wieren déi ganz gutt, betount de President vun der afrikanescher Kommissioun, Moussa Faki. Béid Kontinenter géifen de Multilateralismus respektéieren, och wieren dës Relatiounen wichteg fir de Fridden an der Welt.



D'EU an Afrika géifen déi richteg Richtung aschloen, esou nach de Moussa Faki. An deem Kontext, hu béid Kontinenter dann och ee Memorandum fir de Fridden an d'Sécherheet ënnerschriwwen.