Vun e Freideg u gëllen an der ganzer EU déi nei Dateschutz-Regelen. Entreprisë musse streng Regelen anhalen, fir Date vu Persounen ze protegéieren. Mee och fir d'Utilisateuren ännert vill: si wäerten an Zukunft méi Rechter hunn.



Wat changéiert genee fir de normale Bierger?

Am Zentrum vun der "General Data Protection Regulation", kuerz GDPR steet de Schutz vun Daten, déi op Persoune bezu sinn. Fir ze ënnersträichen, wéi ee Stellewäert d'EU dësen Date gëtt, sinn d'Strofe bei Verstéiss immens an d'Luucht gesat ginn. Enger aktueller Etüd vun TNS-ILRES no sinn zu Lëtzebuerg 7 vun 10 Residente besuergt iwwert den abusive Gebrauch vun hiren Online-Daten.

Wat ännert also elo mat der neier Reglementatioun déi fir d'ganz Europäesch Unioun gëllt?

Nei ass virun allem de Faite, datt d'Bierger e méi erweidert Recht drop hunn, gewuer ze gi, wat mat hiren Date geschitt. Notzer kënnen elo och verlaangen, datt hir Date geläscht ginn. Generell mussen Entreprisen, Autoritéiten oder awer och zum Beispill Veräiner perséinlech Date läschen, wann dës net méi gebraucht ginn.





Betraff vun der neier Reglementatioun ass jiddereen deen Date verschafft, déi op Persoune bezu sinn, heescht zum Beispill Nimm, Geschlecht, E-Mail-Adressen - alles wat engem Mënsch zougeuerdent ka ginn. Dat gëllt och fir Autosplacken an IP-Adressen.

Firmen an Organisatioune mussen d'Notzer vun Ufank un driwwer informéieren, wien zu wéi engem Zweck wéi eng Date benotzen a méiglecherweis esouguer un Drëtter wëll weidergi.

De Verbraucher huet och d'Recht gewuer ze ginn, wéi eng Informatiounen iwwert hie gespäichert ginn, eng Kopie vun hire perséinlechen Daten ze kréien. Zum Beispill wann ee säi Patienten-Dossier consultéiere wëll oder wësse wëll, wéi eng Informatioune sozial Netzwierker iwwert ee gespäichert hunn oder wéi eng perséinlech Daten e Supermarché iwwert een huet.

Wann engem opfält, datt Daten, déi ee selwer betreffen, onkomplett oder net méi aktuell sinn, kann een och verlaangen, datt déi geännert a corrigéiert ginn. Dat Recht soll verhënneren, datt falsch Informatioune verschafft oder verbreet ginn.

Méi Kontroll heescht awer och méi eege Responsabilitéit - de Bierger muss sech also och an Zukunft méi mam Thema Dateschutz beschäftegen.