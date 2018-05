E Comité, deen d’EU-Institutioune beréit an d’Vertrieder vun den europäeschen Aarbechtsorganisatiounen an Interessegruppe vertrëtt.

© AFP

EU-Wirtschafts- a Sozialcomité / Reportage Frank Elsen



Den europäesche Wirtschafts- a Sozialcomité ass e wichtege Kompass fir déi europäesch Kommissioun, dat sot den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker en Donneschdeg am Parlament zu Bréissel am Kader vum 60. Anniversaire vum zoustännege Comité.E Comité, deen d’EU-Institutioune beréit an d’Vertrieder vun den europäeschen Aarbechtsorganisatiounen an Interessegruppe vertrëtt. An deem EU-Gremium sinn iwwer 350 Memberen, dorënner 5 Lëtzebuerger. Et wier ee frou, dat sech de Comité an déi europäesch Debatt géif amëschen, sot de Jean-Claude Juncker. Zënter dem Ufank vun der Juncker-Kommissioun viru 4 Joer goufe bis ewell 780 Debatte mat Bierger uechter Europa organiséiert.

D’EU-Kommissioun diskutéiert vill mat de Bierger an den 28 EU-Länner. Et géif ee sech awer schwéier doen, ze soen, wei ee Succès bis ewell geleescht gouf, ënnersträicht den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker. Zënter 2014 goufen an Europa 10 Milliounen Aarbechtsplaze geschaf an den Haushaltsdefizit gouf dramatesch no ënne beweegt, ma doriwwer géif net vill geschwat ginn, sou de Jean-Claude Juncker.

Tëscht 2010 an 2016 huet Europa Krise vun der Eurozon a Schengen iwwerstanen. Bis 2020 sollen d’CO-Emissiounen esouguer ëm 23 Prozent reduzéiert ginn. Ouni dee kooperative Kader vun der Unioun hätt een dat alles net areecht, ënnersträicht de fréiere Rotspresident, Herman Van Rompuy. Dowéinst gëtt et den Ament kee Grond an d’Defensive ze goen.

Den Herman Van Rompuy: De Brexit ass eng politesch Amputatioun vun der Unioun. Groussbritannien war an der Unioun dat Land wat am mannsten integréiert war. Déi grouss Majoritéit vun de 27 wëllen net aus der EU. Esouguer d'Populisten un der Muecht oder an der Oppositioun wëlle bleiwen, well d’Leit wëllen. E Populist wëll jo weiderhi populär bleiwen.

Aktuell ginn et eng sëlleche Kandidaten an de West-Balkanlänner, déi eng Kéier wëllen der EU bäitrieden. Besonnesch an Zäite vun Onsécherheet gëtt Féierung-stäerkt verlaangt, esou den Herman Van Rompuy weider. Viru kuerzem gouf de Luca Jahier als neie President vum europäesche Wirtschafts-a Sozialcomité gewielt. Den Italiener huet ee Mandat vun 2 Joer. Fir de President vum Gremium muss an Zukunft een Europa mat Valeure geschaafte ginn.

De Luca Jahier: Demokratie, Grondwäerter, Grondrechter, Fräiheet. Dat ass alles net verhandelbar. Den Ament gi jo eis Grondrechter a Fro gestallt. Dowéinst mussen mir zesummen staark sinn an eng oppen Gesellschaft garantéieren.

Den europäeschen Wirtschafts-a Sozialcomité wëll sech awer och weiderhi fir déi nohalteg Entwécklung asetzen. An deem Kontext huet de Gremium eng ganz Rëtsch Propositiounen ausgeschafft an hofft, datt se demnächst ëmgesat ginn. Europa muss nohalteg sinn, esou nach de Luca Jahier.